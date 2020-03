Il Real Fabrica scende in campo: “Spesa alimentare per chi è in difficoltà”

Coronavirus - Sport - Calcio a cinque - Bella iniziativa del club viterbese durante l'emergenza sanitaria

Fabrica di Roma – (s.s.) – Il campionato è fermo al 29 febbraio ma il Real Fabrica di Roma scende in campo per una partita molto più importante.

La squadra viterbese, protagonista del campionato di serie C1 di calcio a cinque, ha deciso di sostenere con aiuti economici le famiglie più bisognose durante l’emergenza Coronavirus. Il tutto mediante spesa alimentare che verrà effettuata dal club detentore della coppa Lazio e recapitata in anonimato alle persone in difficoltà.

“ll Real Fabrica – spiegano dal club – si sente in dovere di aiutare i propri concittadini in questo momento così delicato, mettendosi a disposizione per chiunque avesse bisogno di un piccolo aiuto.

Con discrezione saremo disponibili a offrire il nostro sostegno alle persone che in questo momento sono in difficoltà economica con spesa alimentare, rigorosamente in forma privata. Potete contattarci direttamente sulla nostra pagina Facebook, Instagram, oppure mandare una mail a realfabricadiroma@yahoo.it“.

