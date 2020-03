Roma - Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani attacca dopo le affermazioni di Christine Lagarde (Bce)

Roma – “Ridateci Draghi, non abbiamo bisogno di Don Abbondio”.

“Non siamo qui per chiudere gli spread”. Queste le parole che ieri, in conferenza stampa, sono state pronunciate dalla presidente della Bce Christine Lagarde. Un messaggio, in parte rettificato in serata con Lagarde che ha ribadito l’impegno dell’ Ue nel fronteggiare il coronavirus, che ha però influenzato l’andamento delle Borse internazionali. Parole che hanno portato anche alla reazione del presidente della Repubblica Mattarella.

Ora a intervenire in merito è anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani con una lettera inviata a Il Giornale.

“Ridateci Draghi, non abbiamo bisogno di Don Abbondio – esordisce Tajani -. Di fronte a una crisi peggiore di quella del 2008, non abbiamo bisogno di un Don Abbondio come presidente della Banca centrale europea. I timori di Christine Lagarde hanno fatto bruciare 80 miliardi di euro in Borsa, vanificando le misure che governo e Commissione europea hanno messo in agenda. Servivano, invece, decisioni coraggiose che non sono arrivate, come quelle della Federal Reserve, che ha immesso 1500 miliardi di dollari nel mercato Usa per i prossimi tre mesi. Rimpiango Mario Draghi che, nel 2016, faceva acquistare 80 miliardi di euro al mese di titoli di Stato. Noi ne avevamo chiesti almeno 60. Ieri ci si è fermati a 35. Forse questa esitazione è legata alla necessità di salvare – domani – le banche tedesche?”.

Tajani sottolinea un “mancato” impegno nella lotta contro la pandemia. “La nuova presidente della Banca centrale europea – continua il vicepresidente di Forza Italia – si è dimostrata inadeguata alla gravità della situazione di emergenza creata dal coronavirus. Serviva una massiccia iniezione di liquidità nell’economia europea. Servizi, commercio, turismo, industria e manifatturiero stanno già pagando un prezzo altissimo, come anche i professionisti, gli artigiani, e le imprese piccole e grandi. Come già rilevato da Francesco Forte, per rispondere alla crisi si doveva fare di più”.

L’appello è per l’Unione Europea e la necessità di collaborazione tra gli stati membri. “Servono – continua – soluzioni politiche per far ripartire l’economia, misure ambiziose e di ampio respiro, sia congiunturali che strutturali. È urgente un piano della Banca europea degli investimenti per infrastrutture, ospedali compresi. Ma questo non basta. Sia chiaro: il coronavirus è un problema europeo. È necessaria una risposta europea coordinata sia sul fronte monetario sia su quello fiscale. I governi nazionali devono agire senza calcoli egoistici. Per questo va assolutamente rinviato il voto sul fondo salva stati previsto per lunedì. Servono risorse per la cassa integrazione, per i mutui, per gli acquisti sanitari. Ma anche per sostenere le fasce più deboli, chi rimarrà senza lavoro nelle prossime settimane a causa della crisi, per le famiglie in quarantena, per l’ assistenza ai minori e agli anziani non auto-sufficienti. Servono sussidi e linee di credito alle imprese in difficoltà”.

Poi la puntualizzazione sull’emergenza in atto. “La nostra economia – conclude Tajani – si trova davanti a uno shock senza precedenti. L’Unione europea deve ritrovare le ragioni del suo essere attraverso un gigantesco piano di sostegno alle famiglie, alle imprese, all’economia tutta, senza avere paura di utilizzare tutta la forza di un bazooka e non quella di una pistola quasi scarica”.

13 marzo, 2020