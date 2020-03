Contro il Rieti una Viterbese ultraoffensiva

Sport - Calcio - Serie C - Più di una novità per la squadra di Calabro nel derby a porte chiuse di domani - Lavori al Rocchi: arriva l'ok della commissione di vigilanza

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – La quota salvezza è lontana tre passi e la Viterbese vuole tagliare il traguardo domani.

Contro il Rieti la squadra di Calabro è intenzionata a tornare alla vittoria e per capirlo basta osservare l’atteggiamento di squadra e staff durante gli allenamenti. La concentrazione è altissima e la partita è sentita, nonostante le porte chiuse che terranno fuori i tifosi per l’emergenza coronavirus.

Proprio per questo, un problema che affligge tutta Italia compresa Viterbo (al momento con cinque casi accertati), i calciatori hanno come obiettivo principale quello di regalare una vittoria ai supporter nel derby laziale.

Quella con gli amarantocelesti, almeno secondo la storia recente, è una partita ostica e piena di insidie e l’allenatore salentino sta lavorando su ogni dettaglio che potrà aiutare la sua squadra a raggiungere il successo. In questo senso le indicazioni che provengono dal Pilastro sono evidenti: sarà una Viterbese ultraoffensiva, con parecchi giocatori d’attacco e almeno tre novità importanti rispetto alle ultime uscite.

Le direttive sono chiare e la squadra continuerà a lavorarci stamani nel corso dell’allenamento di rifinitura in programma al Vincenzo Rossi del Pilastro, mentre il Rocchi si prepara a ospitare la partita che si giocherà domani a partire dalle 17,30. Terminati in tempi brevi i lavori sulla sicurezza richiesti dai vigili del fuoco, ieri mattina la commissione di vigilanza comunale ha confermato l’agibilità allo stadio che nel pomeriggio verrà sottoposto a sanificazione, in linea con le direttive del governo.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese (sabato)

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Catania

Picerno – Reggina

S. Leonzio – Rende

Viterbese – Rieti

Avellino – Ternana

Teramo – V. Francavilla

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 29 14 9 6 38 27 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 29 11 8 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 29 9 10 10 38 36 2 Avellino 37 29 10 7 12 32 38 -6 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 35 29 8 11 10 34 33 1 Picerno 32 29 8 8 13 29 36 -7 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 20 29 3 11 15 21 39 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -30 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

Condividi la notizia:











7 marzo, 2020