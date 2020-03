Rinviato per il Coronavirus l’incontro “Costruire il futuro dipende da noi”

Viterbo - Organizzato da Partito democratico - Base riformista e in programma per il 12 marzo slitta a data da destinarsi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il coordinamento del Partito Democratico-Base Riformista informa che per motivi precauzionali, a seguito del decreto del governo che sospende per 30 giorni lo svolgimento di qualsiasi evento pubblico, l’incontro “Costruire il futuro dipende da noi” previsto per il prossimo 12 marzo alle 17 sempre presso le Terme dei Papi è spostato a data da destinarsi in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Partito democratico – Base riformista

4 marzo, 2020