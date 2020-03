Rivolta in 27 carceri, 6 detenuti morti

Cronaca - Proteste in tutta Italia per le restrizioni ai colloqui imposte dal decreto coronavirus

Milano – Carceri d’Italia in rivolta per le restrizioni ai colloqui imposte dal decreto coronavirus. Al momento, secondo il Sapp – Sindacato di polizia penitenziaria, sono 27 gli istituti di pena in cui si stanno registrando proteste.

A Pavia sono stati sequestrati due agenti di polizia penitenziaria, con i detenuti che hanno rubato le chiavi delle celle liberando decine di carcerati. A Foggia sono evasi momentaneamente 20 detenuti, poi fermati dalle forze dell’ordine. Gravi disordini anche a San Vittore (Milano) e Rebibbia (Roma).

Sono complessivamente 6 i detenuti morti ieri, dopo le rivolte a Modena. Due delle vittime, trasferite a Verona e Alessandria, hanno perso la vita per un’overdose da psicofarmaci prelevati dall’infermeria. Altri 6 detenuti dello stesso carcere sono in gravi condizioni.

9 marzo, 2020