Rivolta nelle carceri, a Modena tre i morti, due agenti in ostaggio a Pavia

Cronaca - Proteste per il Coronavirus e le limitazioni alle visite - A Frosinone in 100 si barricano

Modena – Coronavirus, si aggrava il bilancio per le rivolte nelle carceri, sale a tre il numero dei detenuti morti a Modena. Due sono in rianimazione.

I disordini ieri pomeriggio, pare per quanto sta accadendo in Italia, il timore di contagio al virus e il rifiuto delle misure preventive, come le limitazioni alle visite dei parenti.

Protesta dura anche a Pavia, poi rientrata ieri sera. Nel carcere i detenuti hanno preso in ostaggio due agenti e rubato le chiavi delle celle, riuscendo a liberare decine di carcerati. I sindacati Sappe e Uilpa parlano di devastazione e detenuti che si sono picchiati fra loro. Picchiati con violenza due agenti. sarebbero anche stati picchiati violentemente.

Le proteste riguardano anche altri istituti penitenziari, da Frosinone, dove in cento si sono barricati, stando al garante dei detenuti, poi a Vercelli, passando per Napoli, Bari, Palermo, Alessandria e Foggia.

A Poggioreale feriti due agenti in modo lieve.

Proteste anche fuori dagli istituti penitenziari, tanto a Napoli quanto a Bari, sempre per protestare contro le misure che limitano le visite.

9 marzo, 2020