Romano: “La Viterbese non è una squadra da zona playoff”

Calabro: "Sapevamo che sarebbe stato difficile"

Viterbo – (s.s.) – “La Viterbese non è una squadra da zona playoff”.

Parole dure quelle di Marco Romano al termine del derby perso contro il Rieti.

Il presidente gialloblù interviene nell’immediato postpartita ed esprime il suo punto di vista ai pochi giornalisti presenti al Rocchi. Un pensiero altamente ridimensionato rispetto al recente passato e sicuramente condizionato dalla fresca delusione per il ko subito contro l’ultima in classifica.

“In questo momento dobbiamo pensare solo alla salvezza – conclude il numero uno del club di via della Palazzina –. Era una partita da vincere a ogni costo e invece torniamo a casa con zero punti. Sono molto deluso“.

A pesare sull’economia dell’incontro, giocato bene dai leoni ma solo fino al gol di De Paoli, una disattenzione difensiva al 64′ e troppi errori sotto porta, compreso quello di Tounkara che ha fallito il calcio di rigore procurato a Errico (espulso nel finale) e che poteva pareggiare i conti a più di 20 minuti dalla fine. Per l’attaccante due sole reti nelle ultime dieci uscite e un’involuzione preoccupante.

“Siamo delusi – commenta Antonio Calabro al termine dell’incontro -. Sapevamo che era una partita importante alla quale i tifosi tenevano molto. Non me la sento di colpevolizzare la squadra, e così come nelle vittorie non mi esalto, nella sconfitta non mi faccio prendere dallo sconforto.

Per quanto riguarda la partita potevamo sbloccarla più volte nel primo tempo subendo solo un tiro in porta e nella ripresa abbiamo sfiorato più volte il vantaggio con un rigore e l’occasione di Volpe. Oggi non è stato un problema di costruzione di gioco, lo abbiamo fatto. Solo chi non ha calcato i campi di calcio può pensare che affrontare l’ultima in classifica sarebbe stato semplice. Infatti non lo è stato e lo sapevamo. I playoff non sono un obiettivo ormai perso”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese 1-1 (sabato)

Monopoli – Casertana 0-1

Bisceglie – Catania 0-1

Picerno – Reggina 0-2

Avellino – Ternana 2-0

S. Leonzio – Rende 1-0

Viterbese – Rieti 0-1

Teramo – V. Francavilla 0-1

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 69 30 21 6 3 54 19 35 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 30 18 3 9 40 22 18 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 30 14 9 7 38 29 9 Catania 47 30 13 8 9 39 38 1 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 30 11 8 11 29 31 -2 Avellino 40 30 11 7 12 34 38 -4 V. Francavilla 40 30 10 10 10 39 36 3 Vibonese 39 30 9 12 9 48 37 11 Viterbese 39 30 11 6 13 37 38 -1 Casertana 38 30 8 14 8 37 35 2 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Paganese 36 30 8 12 10 35 34 1 Picerno 32 30 8 8 14 29 38 -9 S. Leonzio 29 30 7 8 15 31 46 -15 Bisceglie 20 30 3 11 16 21 40 -19 Rende 18 30 3 9 18 19 50 -31 Rieti 15 30 5 5 20 29 64 -35

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

9 marzo, 2020