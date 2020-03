Rsa con 46 positivi diventa centro Covid 19

Civitavecchia - I pazienti negativi saranno trasferiti in altra struttura del gruppo

Civitavecchia – “Si è riunita la task force per affrontare l’emergenza da Covid 19 che sta preoccupando sempre di più la città di Civitavecchia”. Lo fa sapere la Asl Roma4.

“La Rsa Madonna Del Rosario che ha registrato 46 casi positivi tra pazienti e operatori sanitari sarà trasformata da oggi in un reparto Covid 19 dove i positivi attuali ed eventuali futuri potranno essere curati nel modo più adeguato con l’ausilio di personale sanitario infermieristico fornito dalla Asl.

I pazienti negativi saranno trasferiti in un’altra struttura del gruppo Giomi, sempre nel territorio della Asl Roma 4″.

Per avere aggiornamenti sui loro cari, i parenti possono chiamare il numero 0766 25221 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

“Per quanto riguarda l’ospedale San Paolo – fanno sapere dalla Asl – si è chiuso l’accesso dei parenti per le visite ai ricoverati, per la sicurezza di tutti. É possibile per avere notizie dei propri cari, telefonare ai numeri 0766591445, 0766591725, il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle 13.00 alle 14.00”.

23 marzo, 2020