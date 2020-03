Salvini: “Coronavirus, supereremo mille morti entro la fine della settimana”

Politica - Il leader della Lega fa il punto sull'emergenza e una previsione sui decessi, chiedendo scelte coraggiose

Roma – “Coronavirus, supereremo mille morti entro la fine della settimana”. La previsione è del leader della Lega Matteo Salvini.

Nel chiedere rigore e provvedimenti certi per superare la fase d’emergenza, dice la sua sui numeri dei decessi, in un video di mezz’ora sulla sua pagina Facebook.

“Quota mille morti entro la fine della settimana sarà superata in Italia. Non voglio fare l’uccello del malaugurio, ma segnatevelo.

Stiamo parlando di una tragedia e quando accadono tragedie, servono scelte precise e certe oggi e garanzie economiche per domani, su affitti, stipendi, cassa integrazione soprattutto per le piccole e medie imprese. Perché c’è un’emergenza sanitaria che va affrontata come emergenza sanitaria. Ci sarà un’emergenza economica per imprese e negozi come tale va affrontata”.

12 marzo, 2020