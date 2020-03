Sanificazione delle strade, consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci

Soriano nel Cimino - Emergenza Coronavirus - Provvedimenti dell'amministrazione comunale

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – In arrivo importanti iniziative per far fronte all’emergenza coronavirus: sanificazione delle strade e consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci.

In queste giornate di impegno e sacrificio la sinergia è ciò che permette di ottenere risultati immediati.

Grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale, Protezione civile e Croce Rossa verrà avviata, a partire da stasera, una sanificazione completa di tutte le zone del paese. Per proteggere e tutelare la salute della popolazione l’operazione verrà ripetuta ogni due giorni. Al fine di agevolare queste utili operazioni l’invito che viene rivolto alla popolazione è di rimanere a casa ed uscire solamente per motivi inderogabili.

Un ulteriore servizio sarà attivo da domani. Saranno in funzione due linee telefoniche h 24 a cui rivolgersi per richiedere la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità. Il servizio è rivolto ad anziani e persone con disabilità. I numeri da contattare sono: 0761 74 40 33 e 338 11 15 258

Amministrazione comunale di Soriano nel Cimino

13 marzo, 2020