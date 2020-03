“Sanificazione strade, bene la disponibilità di Coldiretti”

Viterbo - Luisa Ciambella dopo la disponibilità del presidente Pacifici: "Arena aveva detto che non si poteva per questioni burocratiche, invece non è così"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie alla Coldiretti per la disponibilità dei suoi agricoltori a sanificare le strade di Viterbo e dei comuni della provincia.

Ho appena appreso mezzo stampa che il presidente Pacifici a nome dell’associazione ha raccolto l’invito che avevo posto al sindaco Arena ormai una settimana fa, lunedì 17 marzo per la precisione.

Avevo avuto modo di sollecitare Arena a dare una risposta in merito ma per le vie brevi mi aveva informato che per questioni burocratiche non era possibile.

Mi sembrava strano visto che il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini da più di qualche giorno aveva già dato la disponibilità in tutta Italia.

Il loro lavoro è assolutamente provvidenziale anche perché continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini che riferiscono che la disinfestazione o pulizia che dir si voglia a cura delle spazzatrici del servizio comunale lavorano per la maggior parte “a secco” con poca acqua alzando anche dei poderosi polveroni che non si addicono particolarmente alla situazione che viviamo.

Bene così, un altro passetto in avanti nel segno della collaborazione, ovviamente l’invito è a tutti gli agricoltori anche delle altre associazioni di categoria, ringrazio perché anche singoli operatori agricoli mi hanno scritto in privato per poter dare il loro contributo, i loro riferimenti provvederò a fornirli al Comune appena si inizierà ad essere operativi.

Luisa Ciambella

Capogruppo Pd comune di Viterbo

23 marzo, 2020