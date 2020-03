Schianto sull’Aurelia, morte due ragazze di 16 e 19 anni

Roma - Ricoverata una 18enne - Tornavano da una serata in un pub

Roma – Schianto sull’Aurelia, morte due ragazze.

Viaggiavano su una Fiat Panda, al ritorno da un pub a Ladispoli. Due amiche di 16 e 19 anni sono morte nella notte sull’Aurelia, vicino Roma.

L’incidente si è verificato al chilometro 26, tra Torrimpietra e Aranova. Per cause ancora da definire, la macchina è uscita fuori strada e si è più volte ribaltata. Sul posto, i vigili del fuoco, per liberare le ragazze, incastrate tra le lamiere, e i carabinieri di Civitavecchia e Torrimpietra per i rilievi.

Alla guida c’era la 19enne deceduta. Niente da fare nemmeno per una passeggera 16enne. Una terza ragazza di 18 anni, anche lei all’interno dell’auto, è riuscita a salvarsi: è ricoverata all’Aurelia Hospital ed è fuori pericolo.

8 marzo, 2020