Scontro auto-moto sulla Cimina, ferito centauro

Intorno alle 15,20 circa sulla Cimina, all’altezza delle caserme, una macchina e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Il motociclista, un uomo di circa 47 anni, รจ stato portato al pronto soccorso di Belcolle. Avrebbe riportato un forte trauma cranico. Mentre il conducente della macchina sarebbe illeso.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per poter permettere di rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

7 marzo, 2020