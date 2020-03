Scontro tra due auto in via Cattaneo

Viterbo - Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri

Viterbo – Scontro tra due auto.

Intorno alle 21, 45 in via Cattaneo una Alfa Romeo e una Audi si sono scontrate all’altezza della scuole. L’Audi ha riportato danni sulla parte frontale destra, l’Alfa sulla fiancata. La dinamica dell’incidente รจ in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. I conducenti delle due auto sono stati portati all’ospedale di Belcolle per accertamenti. Non sarebbero gravi.

1 marzo, 2020