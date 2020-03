Scontro fra due moto sulla A 91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”

Cronaca - Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma al km 16,400

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sulla autostrada A91 ‘Roma-Aeroporto di Fiumicino’ è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 16,400 a Fiumicino, a causa di un incidente tra due moto e un veicolo in corsia di sorpasso.

Per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza per il trasporto dei feriti in ospedale è stata chiusa – per circa 20 minuti – anche la carreggiata in direzione Roma.

Sono in corso i rilievi e le operazioni di pulizia del piano viabile; la normale circolazione sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.



Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Anas

Condividi la notizia:











7 marzo, 2020