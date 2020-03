Tuscania - Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

Tuscania – Scontro sulla Tarquiniese, tre feriti gravi.

Incidente nel tardo pomeriggio al chilometro 6 della sp Tarquiniese. Per cause ancora in corso di accertamento due macchine si sono sono scontrate.

Nell’impatto una delle macchine si รจ ribaltata.

Tre sarebbero le persone rimaste ferite in maniera grave e trasportate in ospedale in codice rosso.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Il traffico ha subito dei rallentamenti.

6 marzo, 2020