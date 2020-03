Coazze - In corso i sopralluoghi della protezione civile per valutare eventuali danni

Condividi la notizia:











Coazze – Scossa di magnitudo 3,4 nel torinese.

Alle 9,11 di questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 della scala Richter è stata registrata nel torinese.

Secondo quanto riporta l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato registrato a 6 chilometri a sud dal centro di Coazze e a 20 chilometri di profondità.

Da quanto si apprende, la scossa è stata avvertita a Torino, ma anche nei paesi più vicini all’epicentro.

Secondo quanto riporta La Stampa, il terremoto non è stato percepito invece a Cuneo città. In corso alcuni sopralluoghi della protezione civile per valutare eventuali danni.

Condividi la notizia:











29 marzo, 2020