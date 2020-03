“Ho scritto una lettera ai miei nipotini e loro mi hanno risposto, ogni giorno faremo così”

Andrà tutto bene - Viterbo - Marcello Tarnani, un nonno "confinato" a un piano contro il contagio, propone la sua idea per mantenere i rapporti con i più piccoli - I bambini gli lasciano le cose fuori la porta, suonano e scappano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile direttore, lei gentilmente ha pubblicato la mia lettera dove le chiedevo di poter andare in campagna per prendere i prodotti anziché andare al mercato dove c’é più gente.

Eravamo appena all’inizio del dramma e poi dei lutti. Mi ero illuso che mantenendo una scrupolosa riservatezza, senza mai incontrare nessuno, avrei potuto continuare la mia attività di pensionato-contadino.

C’è da dire che le autorità, grazie anche alla stampa e alla televisione, sono riusciti a disciplinare gli italiani, cittadini troppo liberi, abituati a scappatoie ed a soluzioni personali nelle singole circostanze della vita.

Ma data la drammaticità che stiamo vivendo, debbo ammettere che l’€™unica soluzione era la consegna “tutti a casa”.

Le confesso che per il mio pensare avrei preferito che entrasse nella mente di ognuno il criterio “un metro di distanza”. Ci avrebbe permesso un minimo di libertà, con vantaggi personali in ogni settore della vita, delle attività, ecc. Si procederà forse a piccoli passi. In seguito si potrà dire “fuori tutti”, ma si dovrà imparare a stare prudentemente a un metro di distanza. Infatti dicono gli esperti che questo virus è particolarmente pericoloso nel suo procedere e non facile da debellare completamente. Quindi ho il timore che se non si starà attenti potremo avere ulteriori complicazioni.

Fra 500 o mille anni nei libri di storia ci sarà scritto il nome dei nostri scienziati perché oggi si documenta tutto. Sarebbe giusto che ci fossero i nomi anche dei dottori-martiri, e di tutti quelli che lavoravano direttamente e che lasciano un lutto incolmabile nelle loro famiglie. Purtroppo tante considerazioni, tanti lutti improvvisi, tante solitudini nella morte di italiani e gente di tutto il mondo.

Da giovane sono stato nella Patagonia con i Salesiani di don Bosco per otto anni. Ho tanti ricordi. Venuto in pensione sono stato sette volte in India con i ragazzi dei Giuseppini del Murialdo per dei periodi. Mi è piaciuto viaggiare. Il mio pensiero oggi ritorna ovunque e la Lombardia è diventata il centro del mondo. Poca cosa pensare al mio terreno abbandonato, al mio giardino, alle piante e fiori non annaffiate.

Oggi ho avuto una idea per i miei nipotini. La clausura, imposta da mia figlia ematologa a Belcolle, tra me e loro è una rampa di scale tra il quarto e il terzo piano. Essi portano qualcosa suonano e scappano. Oggi ho scritto loro una lettera. Loro mi hanno risposto con due letterine. Ogni mattina faremo così.

Sono troppo lungo. La saluto cordialmente.

Marcello Tarnani

26 marzo, 2020