Scuola musicale comunale, attività didattica sospesa fino al 15 marzo

Viterbo - La presidente Paola Bugiotti: "Tutte le lezioni perse saranno recuperate appena possibile"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La scuola musicale comunale di Viterbo sospende la propria attività didattica fino al prossimo 15 marzo, in ottemperanza a quanto disposto dal Dpcm del 4 marzo.

A comunicarlo è la consigliera comunale Paola Bugiotti, presidente della scuola musicale comunale, che aggiunge: “Il decreto prevede per i conservatori la possibilità di svolgere lezioni a distanza e, per analogia, alcuni docenti della Scuola musicale si stanno organizzando per fare lezione via internet, utilizzando ad esempio Skype, o tramite videoconferenze, o altre modalità da essi ritenute opportune. Qualsiasi percorso di studio infatti ha bisogno di continuità e regolarità e specialmente gli strumenti musicali richiedono una pratica costante che altrimenti verrebbe interrotta per troppo tempo. Per fortuna oggi le tecnologie aiutano in tal senso e supportano la didattica. In ogni caso tutte le lezioni perse saranno recuperate appena possibile”.

Comune di Viterbo

5 marzo, 2020