Scuola, un canale tematico dedicato all’inclusione via web

Coronavirus - Creato dal ministero dell'Istruzione in seguito all'emergenza Covid-19

Condividi la notizia:











Roma – (dan.ca.) – Il ministero dell’Istruzione arricchisce la sezione web dedicata alla didattica a distanza nata per supportare tutte le scuole in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19. È infatti disponibile un canale tematico per l’inclusione via web. Uno strumento pensato per affiancare e supportare il lavoro dei dirigenti scolastici, del personale e degli insegnanti nei percorsi didattici a distanza per gli alunni con disabilità.

All’interno delle pagine online del sito internet del ministero dell’istruzione vengono messi a disposizione riferimenti normativi, condivisione di esperienze didattiche e link utili. Nel canale dedicato si possono trovare, gratuitamente, piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza, grazie al contributi di privati che hanno risposto alla call lanciata dal ministero. Il canale sarà costantemente aggiornato e arricchito di nuovi spunti e materiali.

Gli operatori di mercato che producono servizi, strumenti tecnologici, applicativi o dispositivi, funzionali sia alle esigenze didattiche degli studenti con disabilità sia a quelle dei docenti, sono stati infatti chiamati a manifestare la propria adesione al progetto ministeriale attraverso la piattaforma “Protocolli in rete”, allegando una dichiarazione che indichi il possesso dei requisiti di accessibilità, sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, esplicitando il divieto di utilizzo a fini commerciali e promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per lo svolgimento del servizio.

Inoltre, la gratuità riguarda sia la fase di adesione e utilizzo dello strumento sia il termine di tale fase. “Nessun onere – spiega infatti il ministero in una nota – potrà gravare sulle istituzioni scolastiche e sull’amministrazione”.

Condividi la notizia:











25 marzo, 2020