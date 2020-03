“Se si può ritirare la pensione solo il 27, come si eviterà l’assembramento”

Lettere - Sipicciano - Scrive Simone Barbetta

Sipicciano – Riceviamo e pubblichiamo – Sulla pagina ufficiale Facebook dell’amministrazione comunale di Graffignano un post comunica alla popolazione i giorni di apertura dell’ufficio postale, con la divisione in base alle iniziali del cognome, come indicato da Poste Italiane, per ritirare la pensione di marzo presso l’ufficio postale di Graffignano.

Fin qui tutto in ordine salvo poi aggiungere che nell’ufficio postale di Sipicciano, chiuso ormai da giorni, senza che la cittadinanza ne sappia il motivo, i pensionati potranno ritirare la pensione solo il 27, tutti insieme, contravvenendo a tutte le norme emanate per garantire la salute e sicurezza dei cittadini e del personale dell’ufficio in piena emergenza sanitaria per coronavirus.

I cittadini si chiedono come sarà possibile evitare l’assembramento, vietato dai decreti del Governo, se tutti i pensionati del paese e i cittadini che in questi giorni si sono trovati l’ufficio chiuso si recheranno, per necessità, a usufruire di un servizio essenziale. Si rischia un sovraffollamento ed un attesa inacettabile per persone a rischio ed in età avanzata. E’ scandaloso.

Simone Barbetta

25 marzo, 2020