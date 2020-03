Sede Francigena, sospeso rilascio contrassegni free-parking veicoli elettrici e ibridi

Viterbo - Gli interessati possono usufruire del servizio nel parcheggio a pagamento in piazza Martiri d'Ungheria

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sospensione rilascio tagliandi free-parking veicoli elettrici e ibridi presso sede Francigena.

Al fine di limitare gli accessi nei locali aziendali della società Francigena, è temporaneamente sospeso il rilascio dei contrassegni per il parcheggio gratuito di veicoli elettrici e ibridi, da parte degli uffici amministrativi in via S.Biele n. 22.

Gli interessati potranno recarsi all’ufficio cassa all’interno del parcheggio a pagamento in piazza Martiri d’Ungheria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2020