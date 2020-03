Seicento chilometri in sella al “Ciao”

Tarquinia - Seconda edizione del "Trofeo monte Amiata": da Civitavecchia a Castiglione del lago con vecchi motorini

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione del “Trofeo Monte Amiata”, un avvincente e particolarissimo percorso che ha visto un gruppo di ragazzi di Tarquinia e Civitavecchia cimentarsi nel tragitto da Civitavecchia al Monte Amiata, sino a Castiglione Del Lago.

La particolarità del trofeo è data dai mezzi utilizzati: rigorosamente Piaggio Sì, Ciao e Super Bravo. Mezzi ormai d’epoca, messi a dura prova dal percorso, ragion per cui il gruppo (di cui fa’ parte anche un meccanico tarquinia) è partito attrezzato con zaini pieni di pezzi di ricambio.

La fortunata iniziativa ha preso spunto dall’Elefantentreffen, un evento che si fa tra la Repubblica Ceca e la Germania, ma ovviamente è stata italianizzata e resa il perfetto connubio tra lo splendido territorio percorso ed il nostro passato, rappresentato da ciclomotori che hanno fatto la storia e che tutti ricordiamo come parte dei nostri ricordi.

Circa 600 i chilometri percorsi e fino a 250 per singola tappa: un’enormità, se si considerano i mezzi utilizzati. E nel percorso, tante le difficoltà che hanno contribuito a rendere avvincente il trofeo, fino addirittura a giungere alla sostituzione di un motore assemblando pezzi di fortuna nel mezzo della strada.

Per la prossima edizione è già partita la sfida, che alza l’asticella ancora più in alto: progettare e costruire da zero un motore per i mezzi d’epoca.

L’iniziativa ha avuto il supporto fondamentale di numerosi sponsor, tra cui si ricordano Neon Lux Pubblicità, Extreme Bike, GP Autoricambi, Bar L’Ottocento, Caffè Del Corso, Tappezzeria Baldi e Parkin’go.

I partecipanti, uniti da amicizia e amore per le due ruote, sono in costante crescita e l’appello alla popolazione del circondario è quello di aderire sempre più numerosi alla prossima edizione di questa impresa, diventata ormai nota in tutto il centro Italia.

Laura Liguori

14 marzo, 2020