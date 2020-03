Sequestrate 10mila mascherine non a norma

Catania - La finanza le ha trovate in un magazzino - Multe fino a 200mila euro

Catania – Mascherine non a norma, maxisequestro della finanza.

Sono 10mila le mascherine sequestrate dalle fiamme gialle del comando provinciale di Catania per violazione della normativa sulla sicurezza dei prodotti. Non riportavano le indicazioni previste dalla legge.

I finanzieri le hanno trovate in un magazzino di Misterbianco (Catania) durante controlli per verificare il rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia di Covid-19.

Il titolare dell’attivit√† commerciale, un cittadino di nazionalit√† cinese, √® stato segnalato alla Camera di commercio. Le sanzioni pecuniarie, per questo tipo di violazioni, possono arrivare a 200mila euro.

15 marzo, 2020