Ancona - Denunciato il rappresentante legale della ditta produttrice

Ancona – Sequestrati 1840 dispositivi per la ventilazione in partenza per la Grecia.

Oltre mille dispositivi di ventilazione, prodotti in Italia e utilizzati in terapia intensiva per i pazienti in condizioni critiche, sono stati sequestrati all’interno di un camion che si stava imbarcando per la Grecia.

Il sequestro è avvenuto nel porto di Ancona e i dispositivi per la ventilazione sono 1840, composti da tubo, pallone, valvola e maschera respiratoria.

L’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza, in collaborazione con i funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli.

Il controllo è avvenuto nel rispetto dell’ordinanza della protezione civile nazionale che vieta alle imprese di vendere all’estero dispositivi medici, tra i quali i ventilatori, particolarmente usati in queste settimane per assistere i pazienti affetti da coronavirus.

Da quanto si apprende, il rappresentante legale della ditta produttrice sarebbe stato denunciato. I dispositivi saranno consegnati alla protezione civile per gli aiuti ai presidi ospedalieri italiani.

24 marzo, 2020