Serie B, la sosta Coronavirus inguaia il campionato

Sport - Volley - Se si tornasse in campo il 5 aprile, bisognerebbe giocare 10 partite in un mese e mezzo per iniziare regolarmente i playoff

Condividi la notizia:











Civita Castellana – (a.c.) – Lo stop a tutte le attività agonistiche fino al 3 aprile, imposto dal governo su richiesta del Coni, mette ufficialmente nei guai il campionato di serie B di pallavolo.

In questi giorni d’emergenza totale, con le squadre che hanno sospeso anche le sedute d’allenamento a causa dell’epidemia di Coronavirus, la rimodulazione del calendario non è certo il problema più urgente. Ma quando si tornerà alla normalità, la federazione dovrà fare i conti con una stagione agonistica da ridisegnare all’impronta.

Se per la serie A3 la situazione sembra più gestibile, visto che saranno soltanto 3 le gare da recuperare e che la fine della regular season era prevista da calendario il 22 marzo, per la B i meccanismi da incastrare sono complicati.

Tornando in campo il 4 aprile, nel girone F (quello di Orte e Civita Castellana) ci sarebbero 5 partite da recuperare in aggiunta alle 5 ancora da disputare. Un totale di 10 incontri per terminare la regular season e dare spazio ai playoff promozione, che dovrebbero iniziare il 23 maggio e concludersi il 20 giugno.

Con un mese e mezzo a disposizione, bisognerà giocare anche nella sosta di Pasqua e inserire per forza qualche turno infrasettimanale. Affare complicato soprattutto per le partite che coinvolgono società della Sardegna, visto che la stragrande maggioranza delle squadre è composta da atleti non professionisti, limitati negli spostamenti fuori dai weekend.

D’altronde, nessun’alternativa al tour de force di partite esclude disagi. Si potrebbero annullare i playoff, stabilendo altri criteri per selezionare le squadre promosse in A3. Si potrebbe decidere di congelare la classifica attuale e da lì emettere i verdetti di retrocessioni e accessi ai playoff; oppure, addirittura, cancellare completamente la stagione in corso e decidere di ripartire a settembre come se niente fosse.

In tutti i casi ci saranno squadre danneggiate. Alla Fipav l’arduo compito di scegliere il male minore, sperando che l’emergenza sanitaria nazionale non costringa a prendere provvedimenti ancora più drastici.

Serie B girone F – Classifica dopo 16 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 35 2 Sarroch 31 3 Lazio 30 4 Isola Sacra Fiumicino 28 5 Cus Cagliari 28 6 Amin 21k Roma 7 25 7 Anguillara 22 8 Fenice Roma 21 9 La Maddalena 20 10 Orte 20 11 Bcc Colli Albani Genzano 19 12 Armundia Virtus San Gaetano 8 13 Silvio Pellico Sassari 1

NOTA: Le prime due classificate accedono ai playoff promozione, le ultime tre retrocedono in serie C.

Condividi la notizia:











11 marzo, 2020