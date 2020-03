Serie B, recuperi fissati il 16 maggio

Sport - Volley - La federazione comunica le nuove date della diciassettesima giornata, prevista per lo scorso weekend e rinviata per l'emergenza coronavirus

Roma – (a.c.) – È il 16 maggio la nuova data fissata dalla Federazione italiana pallavolo per la disputa della 17esima giornata del campionato nazionale di serie B. Le gare erano previste in calendario per il 29 febbraio e 1 marzo, ma erano state posticipate per l’emergenza coronavirus.

Il 16 maggio diventa quindi l’ultima giornata della regular season e lo svolgimento dei playoff promozione viene fatto slittare di una settimana, dal 23 maggio al 20 giugno.

Nella 17esima giornata la capolista Scarabeo Civita Castellana affronterà in casa l’Isola Sacra di Fiumicino e il Volley club Orte sarà impegnato in trasferta contro l’Anguillara.

Tutto regolare, almeno per il momento, per quanto riguarda la 18esima giornata, in programma sabato e domenica. Il tutto, naturalmente, nell’incertezza generale di una situazione che può mutare da un momento all’altro.

5 marzo, 2020