“Serve disinfestare la città, intollerabile l’inerzia di Giuliani”

Orte - La Lega torna all'attacco del sindaco: "Non si preoccupa dei cittadini se non a parole"

Orte – “Assistiamo a un’inerzia non più tollerabile da parte del sindaco, che non sta prendendo iniziative per salvaguardare i cittadini”. La Lega Orte torna all’attacco di Angelo Giuliani sul tema Coronavirus.

“Molti cittadini ci chiedono perché non si effettua una disinfestazione generale di Orte – scrive il Carroccio sulla sua pagina Facebook -. Riteniamo utile da farsi in questa particolare situazione. Si sappia che in diversi paesi della provincia i sindaci stanno facendo fare sanificazione e disinfestazione e addirittura un sindaco non ha permesso l’arrivo nel paese di 500 militari per salvaguardare la cittadinanza”.

“Invece a Orte siamo fermi – conclude tuonando il gruppo guidato dal coordinatore Luigi Tofone – non ci si preoccupa dei cittadini se non a parole. Lega Orte chiede fatti, basta paroloni e attesa di disposizioni”.

12 marzo, 2020