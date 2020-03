“Servono strutture alberghiere che possano ospitare persone in isolamento o positivi asintomatici”

Coronavirus - Viterbo - La proposta di Mario Malerba della Cisl Fp di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ci rivolgiamo al sindaco, nella duplice veste di primo cittadino del capoluogo di provincia e di presidente della conferenza locale dei sindaci per la sanità.

Questa organizzazione sindacale, visto il perdurare sine die dell’attuale emergenza Covid-19, nonché l’incremento di disposizioni per isolamento fiduciario, ritiene opportuno individuare una o più strutture alberghiere che possano ospitare:

– persone in isolamento fiduciario con difficoltà ad avere nella propria abitazione la possibilità di mantenere idonee precauzioni nei confronti dei familiari

– positivi a Covid-19 asintomatici o con sintomatologia non grave

– persone guarite o dimesse ma ancora non completamene negativizzate

Quanto sopra facendo riferimento alla azienda sanitaria locale per quanto riguarda i requisiti strutturali e logistici idonei.

Riteniamo che il coinvolgimento delle associazioni di settore specifico e il raggiungimento di questo risultato sarebbe un segnale tangibile a quanti, purtroppo, hanno vissuto e stanno vivendo questo drammatico momento sulla propria pelle che stravolge rapporti familiari e sociali.

Mario Malerba

Responsabile dipartimento socio sanitario

Cisl Fp Viterbo

24 marzo, 2020