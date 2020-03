“Sfruttiamo questa pausa per sviluppare nuove idee”

Sport - Tennis - Il delegato provinciale Fit Alessandro Valente lancia un messaggio ai circoli: "Anche se a distanza, resto a disposizione di tutti"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Distanti ma uniti con il cuore, ai “miei” circoli (dirigenti e tecnici), ai tantissimi amici del mondo tennis-padel della Tuscia.

Condividiamo la ferma e responsabile decisione di sospendere tutte le attività sportive senza cercare interpretazioni di comodo alle severe misure restrittive volte alla tutela di tutti noi.

Sfruttiamo questo momento, il tempo può avere un valore infinito.

Sono a vostra disposizione telefonicamente e in gruppo su Skype e Hangouts, per riunioni e gruppi di lavoro, analisi, progetti futuri, idee, sogni che avete sempre tenuto in un cassetto per mancanza di tempo. O anche semplicemente per informazioni e chiarimenti che magari non si è mai avuto il tempo di affrontare.

Usiamo questo tempo. Non ci fermiamo, non molliamo, vinciamo questa guerra e ripartiamo più forti di prima.

Buona fortuna a tutti

Alessandro Valente

Delegato Fit Viterbo

10 marzo, 2020