Battaglia Terme - Alcuni testimoni li avrebbero visti camminare lungo il binario

Condividi la notizia:











Battaglia Terme – Si abbracciano e vengono travolti da un treno, morta una coppia di 40enni.

Tragedia nelle vicinanze della stazione di Battaglia Terme, in provincia di Padova. Secondo quanto riporta l’Ansa, una coppia di 40enni si sarebbe prima abbracciata percorrendo per alcuni metri il binario sulla linea Padova-Bologna e poi si sarebbe lasciata travolgere da un treno in transito.

Le vittime sono un uomo e una donna di circa 40 anni.

I due, secondo una prima ricostruzione, sarebbero usciti dalla stazione di Battaglia e alcuni testimoni li avrebbero visti camminare lungo il binario.

Sempre secondo quanto riporta l’Ansa, i due all’arrivo del treno si sarebbero stretti l’uno con l’altro e poi il convoglio li avrebbe travolti.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020