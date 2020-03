“Si muoveva per lavoro, ora è in quarantena con la famiglia che lo ospita”

Caso di Coronavirus a Oriolo Romano - Il sindaco Emanuele Rallo rassicura la popolazione: "Ha una sintomatologia molto blanda e in fase di superamento" - VIDEO

Oriolo Romano – Caso di Coronavirus a Oriolo Romano, il sindaco Emanuele Rallo: “La persona in questione ha una sintomatologia molto blanda e in fase di superamento, la famiglia che lo ospita non ha sintomatologia e i collegamenti avuti sono stati monitorati”.

Questa “situazione – dice il primo cittadino in un video via Facebook – ci permette di essere moderatamente ottimisti relativamente al contenimento immediato dell’emergenza. La persona in questione non fugge da nessuna zona rossa, ma si muoveva per motivi di lavoro e familiari. Ora è ospite della famiglia oriolese che frequentava, con la quale dovrà svolgere la quarantena per i prossimi 14 giorni. La misura è stata notificata alla famiglia, che sarà assistita con formule indirette e che al momento non presenta sintomatologia”.

Rallo invita comunque tutti gli oriolesi a “essere molto seri e attenti”.

“Per quanto riguarda le analisi epidemiologiche, coordinate dalle Asl di Civitavecchia e Viterbo e dai nostri medici di base che hanno permesso di ricostruire la varie possibilità di collegamento che ci sono state, la persona che è arrivata non ha avuto contatti con la popolazione oriolese – assicura il sindaco -. Questa è una notizia importante, che ci permette già di ridurre ulteriormente il cerchio. Per le poche persone che sono entrate in contatto con il nucleo familiare si è provveduto ad applicare i protocolli”.

Racco conclude: “La persona ha una sintomatologia molto blanda e in fase di superamento. La famiglia presso la quale è ospite non ha ad oggi sintomatologia, su una parte della famiglia sono stati eseguiti anche dei tamponi, e i collegamenti che la famiglia ha avuto sono stati monitorati”.

11 marzo, 2020