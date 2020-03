“Si riaprano i posti di terapia intensiva all’ospedale Andosilla”

Castel Sant'Elia - Presentata la proposta dal sindaco alla Regione Lazio

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Presentata anche dal sindaco di Castel S.Elia, insieme ad altri sindaci del territorio, al presidente della Regione Lazio e al direttore generale Asl Viterbo, la richiesta di riapertura dei posti di terapia intensiva presso l’Ospedale Andosilla di Civita Castellana.

In linea con la Ordinanza n. ZOOOO3 del 26.2.3020 del Presidente della Regione Lazio, che prevede di attivare, in urgenza, ovvero, con il verificarsi di condizioni di diffusione di infezioni virali come quella che stiamo vivendo; anche in deroga, posti letto di terapia insensiva da ricavare in ampliamento o per riconversione della degenza ordinaria.

Preso atto che la nostra zona è sprovvista di un reparto di terapie intensive. Tenuto conto che, presso l’Ospedale di Civita Castellana, era già operante, fino a cinque anni or sono, un reparto di Terapia Intensiva, e che i locali sono ancora disponibili, pur risultando all’uopo da adeguare, anche tecnologicamente. considerato che, l’ospedale, vista la trascorsa esperienza, è dotato di personale medico e paramedico, in gran parte formato, per svolgere anche funzioni di area critica.

Tutto ciò preso atto, tenuto conto e considerato, in data odierna 21.03.2020, tramite gli uffici comunali competenti, ho provveduto alla presentazione di opportuna proposta, per l’apertura, presso l’ospedale di Civita Castellana, dei posti di area critica di supporto e necessari, in particolare, con il verificarsi di preoccupanti situazioni, come quella che stiamo vivendo. quanto sopra, senza escludere che la stessa struttura, possa essere utilizzabile, nel caso, anche in futuro, in cui non e da escludere il diffondersi, nella nostra società ormai altamente tecnologica, di altre infezioni virali e batteriche.

Comune di Castel Sant’Elia

21 marzo, 2020