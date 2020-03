“Si sospenda il pagamento delle rette scolastiche”

Coronavirus - Viterbo - La proposta di Fratelli d’Italia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La ministra Lucia Azzolina ha preannunciato che, molto probabilmente, si sta andando verso una ulteriore proroga della chiusura delle scuole, pubbliche e private. Del resto la situazione del nostro Paese è ancora tale da dover agire con ulteriore prudenza per evitare il più possibile la diffusione del virus.

Per questo viene fatto appello ai cittadini imponendo loro grandi sacrifici.

FdI non può non essere d’accordo rispetto ad una decisione presa proprio per la tutela dei cittadini, degli studenti e di chi lavora a vario titolo nelle scuole.

Se non possiamo che concordare rispetto a questa possibile proroga, quello su cui chiediamo, con forza, di ragionare è dare un segnale chiaro e tangibile alle famiglie sospendendo il pagamento delle rette scolastiche.

Non crediamo, infatti, che sia giusto far pagare le rette per il periodo in cui le scuole, pubbliche e private, sono chiuse, quando cioè non avviene il normale svolgimento delle lezioni.

Ovviamente siamo consapevoli che una tale decisione non può, non sarebbe giusto, ricadere semplicemente sulle spalle delle scuole stesse, chiedendo di farsi carico delle spese vive che comunque sostengono; per questo diciamo che dovrebbe essere lo Stato a farsene carico, supportandole ed intervenendo nei confronti di queste.

Anche grazie a questo intervento ci sarebbe un’ulteriore aiuto verso le famiglie fin troppo colpite da questa tremenda emergenza sanitaria.

Fratelli d’Italia Viterbo

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020