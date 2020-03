In silenzio, in ricordo delle vittime del Coronavirus

Viterbo - Bandiere a mezz'asta in comune e il sindaco Arena a piazza del Plebiscito con la fascia tricolore

Viterbo – Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus.

Anche Viterbo ricorda chi non ce l’ha fatta e onora gli operatori sanitari per il duro impegno che stanno mettendo in queste ore difficili.

In comune, a palazzo dei Priori bandiere a mezz’asta e il sindaco Giovanni Arena, come gesto simbolico è sceso in piazza del Plebiscito con la fascia tricolore.

“Gesto simbolico ma carico di significato.

Tutti i comuni sono uniti con lo stesso pensiero e la stessa speranza”. Che tutto possa finire al più presto, e tornare alla normalità. tutta l’Italia si unisce in un abbraccio ideale.

L’Anci, associazione nazionale dei comuni italiani, ha aderito alla manifestazione che è stata lanciata dal presidente della provincia di Bergamo, rivolta ai sindaci del suo territori e poi allargata a tutto il paese.

“I sindaci – dice Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci – da destinatari e custodi delle preoccupazioni delle comunità che amministrano, sopportano una forte pressione e si fanno carico di una grande responsabilità davanti ai cittadini.

Nonostante la situazione di grave emergenza che viviamo, non vogliamo far prevalere lo sconforto, ma stare uniti sia nel gravissimo lutto che colpisce più duramente alcune aree del Paese, sia nella solidarietà che deve tenerci tutti insieme”.

31 marzo, 2020