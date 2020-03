“Sindaco Arena non sente tutta la sua inadeguatezza?”

Coronavirus - Campionato nazionale Juniores sospeso - Interviene Luisa Ciambella capogruppo Pd

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avevo già appreso che la Fin ha annullato su tutto il territorio della regione Lazio le gare nazionali per la palla a nuoto di questi giorni finalizzate per le Olimpiadi come nel caso del nuoto sincronizzato ma si è ostinata a mantenere il campionato a Viterbo.

Il sindaco Arena oltre a giocare a nascondino su questa situazione in queste ore non si è imposto come massima autorità sanitaria per chiedere di rimandare l’evento.

Arena ha fatto di più, ha fatto circolare notizia che lo stesso ministero dell’interno e dello sport si sarebbero imposti per mantenere la competizione. Cosa che avremo modo di verificare dagli atti ufficiali.

È di qualche minuto fa la notizia che la Fin dopo aver condotto moltissimi atleti da tutta Italia accompagnati dalle loro famiglie ha tenuto le competizioni oggi (ieri, ndr) e le annullerà per domani (oggi, ndr) per paura di non far rientrare in tempo le atlete provenienti dalle zone rosse.

Dopo aver esposto la popolazione viterbese, gli atleti e le loro famiglie ad un potenziale pericolo, ora si annullala l’evento.

Tutto questo è assolutamente inqualificabile, irresponsabile e il sindaco si deve sentire tutta la responsabilità morale e materiale per non essersi imposto, per non aver fatto il tutto per tutto per tutelare la sua comunità.

Sin dal primo momento ho rappresentato privatamente e poi pubblicamente il mio disaccordo e disappunto che è quello di tantissimi viterbesi che ora hanno la certezza, nostro malgrado, che tutto questo con la forza del buon senso e la capacità di fare la differenza che purtroppo non appartiene a questa amministrazione si sarebbe dovuta evitare!

Ribadisco che il recente provvedimento del governo evidenzia la fondatezza delle nostre preoccupazioni e della cautela necessaria che doveva essere applicata.

Fa pensare il singolare comportamento della Fin che fa celebrare le gare ignorando le preoccupazioni dei soli cittadini viterbesi e poi annulla quando la preoccupazione giustamente investe il Nord.

Incomprensibile evanescenza del sindaco che svolge il suo ruolo di garante della sanità pubblica dei viterbesi come passacarte.

Spero che non ci saranno danni ma i fatti dimostrano la giustezza dei nostri argomenti. Adisco le domande nuove e vecchie, chi ha controllato oggi lo svolgersi delle competizioni? Chi ha garantito l’avvenuto rispetto delle prescrizioni? La Fin si occuperà a sue spese se occorrerà di garantire quarantene, protocolli? Sindaco non sente tutta la sua inadeguatezza? Sindaco si ricordi che siamo cittadini e non sudditi.

Luisa Ciambella

Capogruppo Pd comune Viterbo

8 marzo, 2020