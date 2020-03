Coronavirus, Arena stasera in collegamento a Studio Aperto e al Tg4

Viterbo - Il sindaco parlerà dei provvedimenti adottati per la tutela della salute pubblica

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco Arena stasera in collegamento a Studio Aperto e al Tg4.

Il sindaco Giovanni Maria Arena interverrà questa sera alle 18,30 a Studio Aperto su Italia 1 e alle 19 al Tg4.

In entrambi i collegamenti parlerà dell’emergenza Coronavirus a Viterbo, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati in questi giorni per la tutela della salute pubblica, compresa l’attività di sanificazione delle strade.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020