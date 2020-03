“Il sindaco ci tenga costantemente aggiornati sulla reale situazione del nostro comune”

Coronavirus - Ronciglione - I consiglieri di minoranza Alessandro Giovagnoli, Emanuele Satriani, Giuseppe Duranti, Marco Marcucci, Maria Agostina Olivieri e Mauro Scialanca

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – In questo periodo cosi triste e buio per tutto il paese è importante stare uniti, è necessario superare le divergenze politiche e formare un unico blocco compatto nel primario interesse della nostra piccola ma grande e forte comunità.

Per questo motivo riteniamo che bene ha fatto il sindaco relativamente alle azioni messe in campo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Al contempo auspichiamo che il primo cittadino vorrà accogliere i nostri suggerimenti (in parte già segnalati che riguardano non solo la lotta al Covid-19 ma anche aiuti alle imprese e alle famiglie oggi in difficoltà) e in ogni caso metta in atto tutte le garanzie che la situazione così fluida del momento richiede.

Pur rimanendo distinti i ruoli di maggioranza e minoranza, rimaniamo comunque a disposizione per qualunque, ripetiamo qualunque, cosa sia necessaria per superare nel miglior modo possibile questo infelice periodo della nostra vita nel superiore interesse della difesa della nostra comunità.

Il primo dei suggerimenti che ci sentiamo di consigliare è una capillare informazione: sarebbe infatti opportuno e necessario, viste le importanti criticità che stanno passando alcuni comuni della nostra provincia, che il sindaco ci tenesse costantemente aggiornati sulla reale situazione del nostro comune.

I consiglieri di minoranza

Alessandro Giovagnoli

Emanuele Satriani

Giuseppe Duranti

Marco Marcucci

Maria Agostina Olivieri

Mauro Scialanca

20 marzo, 2020