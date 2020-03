“Per il nuovo sito internet siamo ripartiti da zero”

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena alla presentazione - L'assessora Salcini (Servizi informatici): "Potenziati gli aggiornamenti" - Nuovo canale Instagram

Viterbo – (g.f.) – “Abbiamo resettato tutto, non bastava aggiornare”. Comune di Viterbo e internet, siamo all’anno zero. Il sindaco Giovanni Arena presenta il nuovo sito istituzionale. Già online. Ce n’era bisogno, secondo il primo cittadino.

“Non bastava aggiornare – spiega Arena – dovevamo resettare e ripartire da zero. Si è trattato di un restyling molto importante”.

Siamo solo all’inizio: “Il lavoro è in corso, già ci siamo accorti di alcune situazioni da sistemare”. Le pagine social Visit Viterbo finora sono rimasti “a riposo”. Informazioni ferme a dicembre. Effetto del passaggio fra vecchia e nuova società chiamata a gestire sito e pagine.

Il nuovo portale mette palazzo dei Priori al passo con le linee guida Agid del 2016: “Consente d’accedere alle varie informazioni – precisa l’assessora Ludovica Salcini (Servizi informatici) – agli eventi e alle iniziative di comune e territorio in modo molto più facile per gli utenti.

Al tempo stesso stiamo potenziando le pagine Facebook, Viterbo Informa e Twitter”. Se ne occupa We Com.

“Siamo un’azienda del territorio – osserva Luca Provvedi, amministratore unico – con decine d’impiegati. Abbiamo reso uniforme la navigazione.

Con la grafica non ci si può sbizzarrire più di tanto, ci sono linee guida cui attenersi. Abbiamo lavorato con software open source.

Quando noi ce ne andremo resterà all’amministrazione comunale. La proprietà intellettuale è totalmente di proprietà dell’amministrazione”.

Finora l’amministrazione comunale non è stata troppo “fortunata” con i siti internet. Aggiornati a fasi alterne. Con il nuovo affidamento si dovrebbe cambiare marcia.

“Abbiamo al nostro interno – precisa Pier Paolo Pallassini di We Com – un team di professionisti per occuparsi degli aggiornamenti, in collegamento con l’amministrazione e l’ufficio stampa.

Pubblicheremo in tempo reale, anche in Instagram, canale che finora non c’era”.

4 marzo, 2020