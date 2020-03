“Situazione sotto controllo ma ancora molte persone escono di casa”

Tarquinia - Il sindaco Alessandro Giulivi, in un video su Facebook, fa il punto sull’emergenza Coronavirus - Interviene anche il consigliere Riglietti: "Il trend di casi positivi si è fermato da due giorni"

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – “Situazione sotto controllo, ma ancora molte persone continuano a uscire di casa”. Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi torna a parlare per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. E affida le sue parole, come di consueto, a un video pubblicato sabato sera sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

“A oggi (28 marzo, ndr) ci sono 15 casi positivi. – dice -. 11 persone sono in isolamento domiciliare, 4 sono ricoverate all’ospedale di Belcolle. Altre 67 sono in isolamento fiduciario per vari motivi, perché provenienti da altre regioni o in via precauzionale”.

Il primo cittadino ringrazia i tarquiniesi che rimangono a casa, ma punta il dito contro chi non rispetta la quarantena: “La situazione è sotto controllo. Molte persone però fanno come vogliono e non capiscono che stiamo vivendo un’emergenza epocale. Vedo, più che altro anziani, che in gruppi di due o di tre vanno in giro a fare la spesa. Non è più possibile”.

Sposta poi il discorso sul consiglio comunale di lunedì. “Che sarà sul bilancio – sottolinea Giulivi -. Un bilancio formato al 90% per gli aiuti alle famiglie, alle persone che stanno perdendo il lavoro, alle società. Quello che dobbiamo fare è che le persone abbiano il piatto sulla tavola. Sarà lunga e faticosa e dovremo riattivare la macchina economica e finanziaria, sperando che l’emergenza sanitaria finisca presto”. E annuncia l’attivazione di un numero verde dei servizi sociali.

Dopo il primo cittadino, il consigliere comunale di Fdi Alberto Sabino Riglietti: “Il trend di crescita della gente positiva si è fermato da due giorni. Questo grazie alle misure di sicurezza prese da 20 giorni con il Coc e alla collaborazione con i medici di base e i farmacisti che ha portato i cittadini a non recarsi negli studi, con l’uso della ricetta telematica o della fotografia della ricetta”.

Un servizio reso possibile dal numero verde gestito dalla protezione civile comunale e dall’Aeopc, con il coinvolgimento del comitato tarquiniese della Croce rossa italiana. “Stiamo cercando di fare il possibile – conclude Riglietti -. Occorre rispettare le regole. Apriremo anche un servizio di supporto psicologico, con un numero a cui potrà chiamare la popolazione”.

