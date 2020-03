Aiuti alimentari, ai comuni della Tuscia oltre 2 milioni di euro

Coronavirus - Viterbo - La Cisl del Lazio, l'Fnp Cisl Lazio e l'Anteas Lazio hanno fatto una mappatura delle risorse che verranno assegnate ai territori della regione

Siamo in una vera emergenza sociale ed economica.

Quello che il Covid-19 sta generando nella nostra regione è addirittura peggio della profonda crisi finanziaria mondiale che portò al crac del colosso Lehman Brothers.

Bene che i 400 milioni di euro del governo siano vincolati, ossia destinati esclusivamente a misure urgenti di solidarietà alimentare per consentire alle persone in stato di necessità di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. Perché purtroppo è di questo che stiamo parlando.

In questa fase stiamo assistendo, soprattutto per gli anziani in difficoltà e per i disoccupati anche alla difficoltà di soddisfazione dei bisogni primari. La Cisl del Lazio, l’Fnp Cisl Lazio e l’Anteas Lazio hanno fatto una mappatura delle risorse che verranno assegnate ai territori del Lazio.

Andando ad approfondire i dati che riguardano il nostro territorio regionale vediamo che l’importo spettante a tutti i 378 comuni è pari a circa 37 milioni di euro così ripartiti: i comuni della provincia di Frosinone riceveranno complessivamente 3.771.436,75 di euro, i comuni della provincia di Latina 4.356.453,99 di euro, i comuni della provincia di Rieti 1.070.750,05 di euro, i comuni della provincia di Roma 25.539.710,85 di euro e i comuni della provincia di Viterbo 2.256.141,51 di euro.

Una boccata d’ossigeno in quei territori e in quelle piccole comunità dove maggiormente si annidano il disagio e le difficoltà quotidiane. Crediamo fortemente a questa iniziativa, in quanto potrebbe diventare un catalizzatore per le catene di solidarietà. Il nostro territorio regionale è sempre stato storicamente solidale ed è per questo che è il momento di fare squadra tra le filiere dei produttori, delle associazioni, delle aziende e delle persone singole, o tramite l’attivazione coordinata a supporto del progetto delle grandi strutture associative e di volontariato.

Indubbiamente questi devono essere processi attivatori e moltiplicatori di solidarietà, in ogni angolo dei 378 comuni che compongono il nostro territorio regionale.

Enrico Coppotelli (Cisl Lazio)

Paolo Terrinoni (Fnp Cisl Lazio)

Tommaso Ausili (Anteas Lazio)

30 marzo, 2020