Sondaggi, il Pd recupera ancora sulla Lega

Politica - Secondo la ricerca dell'istituto Ixè, il distacco tra il Carroccio (26,5%) e i dem (22,9%) scende sotto i 4 punti - Conte il leader più gradito

Roma – Continua la rimonta del Partito democratico sulla Lega. Secondo il sondaggio di Ixè sulle per il programma Cartabianca di Rai3, per la terza settimana consecutiva i dem recuperano nelle intenzioni di voto sul Carroccio, in calo da ormai due mesi.

Al momento la Lega sarebbe scesa al 26,5%, lasciando sul piatto un -0,5% rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. Di contro, il Pd guadagna lo 0,7% e si porta al 22,9%, riducendo a meno di 4 punti percentuali la forbice con il partito di Matteo Salvini.

Torna a salire il M5s, che si riporta sopra al 15% (per la precisione 15,1%) e riprende un minimo di margine su Fratelli d’Italia, in calo al 12,7% (-0,3%). L’unico partito del centrodestra a crescere è Forza Italia, +0,4% al 7%. Male anche Italia viva di Matteo Renzi, in caduta libera al 2,2%.

Per quanto riguarda il gradimento personale dei leader, è Giuseppe Conte il personaggio più apprezzato dagli italiani, con il 51% di gradimento. Il premier ha guadagnato 9 punti percentuali dal 10 marzo. Al secondo posto c’è la leader di FdI Giorgia Meloni (36%), poi il leghista Matteo Salvini (32%) che ha incollato alle spalle il segretario del Pd Nicola Zingaretti (31%). Chiudono la classifica Di Maio, Berlusconi e Renzi.

25 marzo, 2020