“Sospensione di versamenti, adempimenti di natura tributaria e imposte locali”

Viterbo - Confcommercio richiede l’adozione di misure per contrastare gli effetti devastanti del Coronavirus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In ragione degli effetti devastanti sull’economia dell’emergenza epidemiologica la Confcommercio richiede l’adozione delle seguenti misure di sostegno:

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria comprese le imposte locali;

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari;

Agevolare l’accesso al credito per liquidità delle Pmi;

Norme speciali in tema di ammortizzatori sociali per garantire tutti i lavoratori;

Proroga dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziale ed assistenziali;

Indennità una Tantum per lavoratori autonomi e professionisti

Sospensione dei termini per il pagamento delle fatture relative alle utenze

Compensazione per i danni subiti

Maggiori approfondimenti sui punti elencati possono essere visionati collegandosi al nostro sito

Leonardo Tosti

Presidente Confcommercio

6 marzo, 2020