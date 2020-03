Sospetto Coronavirus, tampone a un paziente in terapia intensiva a Belcolle

Asl - Viterbo - Si attende il risultato anche di altri due casi - Il professore Unitus, Danilo Monarca, positivo e ricoverato allo Spallanzani: "Sto meglio ma c'è ancora molto da fare"

di Francesca Buzzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Si attende l’esito del tampone del Coronavirus per una persona ricoverata in Terapia intensiva a Belcolle. Le sue condizioni sono abbastanza serie, ma non è ancora detto che dipendano dal Covid-19. Per questo motivo è stato fatto un tampone il cui risultato arriverà nelle prossime ore.

Nella Tuscia, al momento, le persone positive al Coronavirus restano cinque e sono le stesse di tre giorni fa: la studentessa georgiana dell’università della Tuscia, il docente di Agraria e suo fratello, medico di Belcolle, oltre alle due mogli di questi ultimi.

Il professore della facoltà di Agraria, Danilo Monarca, ricoverato allo Spallanzani di Roma, fa sapere tramite whatsapp: “Sto meglio ma c’è ancora molto da fare”. Le sue condizioni sono buone, anche se i tempi per tornare a condurre una vita normale potrebbero essere lunghi. “Non so ancora per quanto ne avrò – spiega -, ma sto meglio”.

Intanto continua l’attività di vigilanza sia da parte della Asl che delle forze dell’ordine ai ragazzi della casa dello studente in quarantena. Una trentina di loro sarebbero quelli che presentano un ipotetico livello di rischio più alto di aver contratto il Coronavirus dalla ragazza già risultata positiva. Su di loro, quindi, è stata avviata un’attiva di screening in base ad alcuni sintomi riconducibili alla malattia e/o al fatto che abbiano avuto contatti più diretti con la georgiana positiva.

Per tutti gli altri studenti, una settantina circa, è stato rilevato un rischio medio-basso e per questo è stato detto loro che se vogliono possono continuare la quarantena in maniera fiduciaria anche altrove, nei propri domicili, anche per evitare l’assembramento nella struttura. Alcuni lo hanno fatto, circa sei o sette ragazzi, gli altri sono comunque rimasti lì.

Si attendono, inoltre, almeno altri due tamponi di persone della Tuscia che avrebbero manifestato dei sintomi riconducibili al Coronavirus. Ma tutto deve essere ancora verificato.

Belcolle, come continuano a far sapere dalla Asl, è pronto ad accogliere al momento fino a due persone in Terapia intensiva dedicata a chi fosse positivo al Covid-19 e ne avesse bisogno. Il 20 marzo i posti disponibili saliranno a sei. Ci sono, poi, anche altri sei letti di Area critica nel reparto di Week surgery.

Francesca Buzzi

Condividi la notizia:











8 marzo, 2020