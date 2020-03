“Sostegno al reddito di istruttori, allenatori, preparatori, fisioterapisti e atleti”

Viterbo - Sergio Pollastrelli, presidente della Ssd Barco Murialdina, propone l'emendamento alla bozza del decreto "Cura Italia", all'attenzione di Alessandro Mazzoli,

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come uomo di sport e in qualità di presidente della Ssd Barco Murialdina per tempo ho provveduto a formulare e trasmettere l’emendamento proposto alla bozza di decreto “Cura Italia” alla attenzione di Alessandro Mazzoli, segretario particolare del ministro agli Affari Regionali e alle Autonomie Francesco Boccia, per sottoporlo alla attenzione del ministro preposto, per richiedere la concessione di un emolumento una tantum a sostegno al reddito di 600 euro (già concesso ai lavoratori dipendenti, autonomi, partite Iva e collaboratori coordinati e continuativi) anche ai collaboratori volontari delle associazioni e società sportive dilettantistiche (istruttori, allenatori, preparatori, fisioterapisti e atleti), allo stato privi di ogni tutela legislativa e tradizionalmente esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali, ordinari e straordinari, che non ricevono reddito fino a che rimangono chiuse palestre e impianti sportivi per effetto del coronavirus, fino a che non riapriranno.

Con soddisfazione il testo dell’articolo 96 del Decreto “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha recepito e incluso la nostra proposta, già avanzata e sostenuta da nota apposita dalla Cgil, Cisl e Uil e dall’Ente di promozione sportiva U.I.S.P.

Sergio Pollastrelli

Emendamento all’articolo del Decreto del Governo che riguarda l’indennità alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro per collaboratori volontari delle stesse sottoposto all’attenzione del “Comitato Salviamo lo Sport Dilettantistico” (sarà presentato anche da Parlamentari di altri Partiti).

L’indennità mensile pari a Euro 500 per tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione delle attività per la pandemia, è estesa anche ai rapporti di collaborazione volontaria, resi in favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, volti a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico e le attività di formazione, istruzione, assistenza e di carattere amministrativo gestionale e manutentivo, di cui all’art. 1 Lettera m) Tuir e all’art. 90 comma 3 legge 289/2002, su autocertificazione da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro.

Sergio Pollastrelli

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020