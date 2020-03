Coronavirus - Il presidente del Lions club Tarquinia Paolo Pirani lancia la raccolta fondi a sostegno del presidio della città etrusca

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – “Sosteniamo il nostro ospedale”.

Con questo appello il presidente del Lions club Tarquinia Paolo Pirani lancia una raccolta fondi a sostegno del presidio della città etrusca, per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus.

“La situazione di questi giorni impone al nostro club di dedicare particolare attenzione alle necessità dell’ospedale – afferma il presidente Prani –, il cui personale sanitario si trova impegnato 24 ore su 24 per far fronte alle innumerevoli richieste di assistenza e cura“.

Solo pochi giorni fa, il Lions club di Tarquinia aveva deciso l’acquisto di 2mila mascherine, con le prime forniture e consegne già avvenute. “Questo è solo l’inizio, in quanto l’obiettivo che ci siamo imposti, anche dopo i contatti con il direttore sanitario Antonio Pellicciotti e altri medici, la dottoressa Laura Voccia e il dottor Paolo Poleggi – prosegue il presidente del Lions club Tarquinia -, è quello di sostenere la nostra Asl nello sforzo che sta compiendo per migliorare l’accoglienza e la sicurezza di tutti gli utenti del nostro ospedale, oggi più che mai punto di riferimento della nostra città e dei comuni limitrofi”.

In accordo con la direzione strategica aziendale, il Lion club Tarquinia raccoglierà donazioni per acquistare tecnologie mediche e assistenziali utili al presidio, non solo in questo momento di emergenza ma anche per il futuro.

“Dovranno essere fatte sul nostro conto. Sarà nostro impegno garantire aggiornamenti costanti sull’andamento della raccolta – conclude il presidente Pirani -. Mi auguro e sono convinto che ci sarà un grande slancio di solidarietà da parte dei cittadini”.

Donare è semplice. Si potrà fare con bonifico sul conto Lions club Tarquinia. L’Iban è IT06T0832773290000000025115. La banca è la Bcc Roma filiale di Tarquinia. La causale “sosteniamo l’ospedale di Tarquinia”.

20 marzo, 2020