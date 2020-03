Spalti chiusi e silenzio assordante, derby insolito tra Viterbese e Rieti

Sport - Calcio - Serie C - Al Rocchi, come in tutta Italia, si gioca senza tifosi per l’emergenza coronavirus - Calabro vuole i tre punti contro un avversario storicamente antipatico - Match in chiaro su Elevensport

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Spalti vuoti fino al 3 aprile, sia al Rocchi che in tutto il resto d’Italia tra serie A, B e C. Uno scenario triste che priva il calcio del suo vero significato: suscitare passione e creare aggregazione tra la gente.

L’emergenza coronavirus, d’altronde, incombe ma il mondo del pallone deve andare avanti anche senza i tifosi. Per questo, sia alla Palazzina che in tutti gli altri stadi, andrà in scena il primo di una serie di weekend atipici e quasi surreali.

La Viterbese ospita il Rieti per l’unica partita di calcio ufficiale rimasta in programma nella Tuscia e sarà un derby laziale insolito ma senz’altro appassionante tra nona in classifica e fanalino di coda. Gli obiettivi, logicamente, sono diversi ma comunque importanti: da un lato raggiungere i 42 punti della salvezza matematica per poi concentrarsi sulla zona playoff, dall’altro evitare la retrocessione diretta in serie D.

Al compito abbastanza semplice dei gialloblù corrisponde la missione quasi impossibile degli amarantocelesti, che tra sconfitte a ripetizione e punti di penalizzazione sono fermi a quota 12 e lontanissimi sia dal Rende che dalla possibilità di disputare i playout. Per accedervi, infatti, la penultima e la quintultima devono essere distaccate da meno di otto punti e il Picerno in questo senso non aiuta.

Per la squadra di casa, però, le attenzioni sono massime visto che gli ultimi precedenti parlano chiaro: 0-1 al Rocchi e 1-0 allo Scopigno nella passata stagione e 4-2 in terra reatina in quella in corso, con le firme di Beleck, Marchigiani (doppietta) e De Paoli contrapposte a quelle di Zanoli e Volpe che non sono riusciti a evitare il terzo ko di fila contro i cugini.

Avversario storicamente ostico, per Calabro e i suoi. Concentrati sui tre punti mancanti alla “quota 42” e intenzionati a regalarli ai propri tifosi costretti a rimanere lontano dallo stadio. Per tentare il colpo l’allenatore salentino si affiderà al 3-4-1-2 con Volpe in forte dubbio e che in caso di forfait sarà sostituito da Molinaro, al fianco di Tounkara e con Simonelli a supporto. In mezzo al campo scontata la presenza di De Falco, come quella del trio formato da Markic, Negro e Baschirotto in difesa. Sarà 3-4-3 invece per il Rieti, che ha la difesa più bucata del girone e non vince un incontro dal 26 gennaio (1-0 interno con la Casertana). Dopo, un pareggio col Potenza e cinque sconfitte di fila contro Catanzaro, Paganese, Teramo, Monopoli e Sicula Leonzio.

Il match partirà alle 17,30 e sarà arbitrato da Gino Garofalo di Torre del Greco con il supporto di Luca Dicosta di Novara e Alessandro Maninetti di Lovere. La diretta streaming sarà visibile in chiaro sulla piattaforma Elevensport, che garantirà gratuitamente le immagini di tutte le gare di serie C fino al 3 aprile.

Viterbese – Rieti

probabili formazioni

VITERBESE (3-4-1-2): Biggeri; Markic, Negro, Baschirotto; De Giorgi, De Falco, Bensaja, Errico; Simonelli; Molinaro, Tounkara.

Panchina: Pini, Maraolo, Vitali, De Santis, Antezza, Bezziccheri, E. Menghi, Corinti, Volpe, Zanoli, Urso, Bunino, Bianchi.

Allenatore: Antonio Calabro.

RIETI (3-4-3): Merelli; Kalombo, Fiumara, Vignati; Tiraferri, Serena, Zampa, Rasi; De Paoli, Persano, Tirelli.

Panchina: Addario, Pegorin, Marchi, Granata, Esposito, Russo, Morrone, Del Regno, De Sarlo, Bartolotta.

Allenatore: Bruno Caneo.

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Assistenti: Luca Dicosta di Novara e Alessandro Maninetti di Lovere.

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese (sabato)

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Catania

Picerno – Reggina

S. Leonzio – Rende

Viterbese – Rieti

Avellino – Ternana

Teramo – V. Francavilla

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 29 14 9 6 38 27 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 29 11 8 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 29 9 10 10 38 36 2 Avellino 37 29 10 7 12 32 38 -6 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 35 29 8 11 10 34 33 1 Picerno 32 29 8 8 13 29 36 -7 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 20 29 3 11 15 21 39 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -30 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

8 marzo, 2020