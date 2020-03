Spettacolo annullato a Montefiascone per domenica 8 marzo

Cultura - L’attività teatrale di 20ChiaviTeatro prevista alla Rocca dei Papi cancellata per ordinanza nazionale a tutela preventiva della salute

di Valeria Conticiani

Montefiascone – Come per il resto d’Italia, anche a Montefiascone vengono annullate ogni sorta di attività ricreativo-culturali che possono prevedere un assembramento di persone.

Pertanto lo spettacolo “L’accento sulla a” della compagnia Matutateatro, a cura della associazione 20ChiaviTeatro vincitrice del bando regionale Officine Culturali, è stato annullato. Verrà riproposto più avanti.

Non si terrà più in data 8 marzo presso la Rocca dei papi, come previsto, ma verrà posticipato in data da destinarsi. La nuova data verrà comunicata non appena la situazione di emergenza sanitaria attuale permetterà il normale ripristino delle attività.

Valeria Conticiani

6 marzo, 2020