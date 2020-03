“Spirito di sacrificio, impegno e capacità professionale di tutto il personale Asl”

Viterbo - Coronavirus - Interviene la segreteria provinciale Fials

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Non credo anche se pare di moda, che ci sia bisogno in questo momento di generare ulteriore allarme sull’ospedale di Belcolle e sulla Cittadella della Salute, o apodittiche e gratuite previsioni in merito all’attuale situazione sanitaria, che come succede in gran parte d’Italia, vede tutti gli operatori sanitari in prima linea per contenere l’epidemia di coronavirus.

Ci preme piuttosto sottolineare come Fials, sindacato rappresentativo della sanità viterbese, lo spirito di sacrificio, l’impegno e la capacità professionale di tutto il personale della Asl Viterbo, dall’ausiliario al direttore generale che, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze si stà prodigando in ogni modo e con tutti i mezzi a disposizione, per mettere a punto ogni utile intervento a tutto vantaggio dei pazienti.

In questo particolare momento, è necessaria la coesione e la collaborazione di tutti, mentre è sicuramente dannoso il clamore di chi punta il dito con troppa facilità, tanto per fare notizia di basso livello, per carpire la buona fede dei cittadini incitando e favorendo ingiustificati risentimenti che generano come spesso accade, fenomeni di violenza e aggressione sia fisica che verbale, contro gli operatori sanitari.

Nelle situazioni di emergenza sanitaria come quella attuale, ogni affermazione specialmente se pubblica, dovrebbe essere ponderata e verificata accuratamente, in sostanza bisognerebbe comprendere gli effetti negativi sulla pubblica opinione di quello che si va a dichiarare, determinando convincimenti sbagliati e reazioni altrettanto sconsiderate, ma purtroppo non è per tutti così.

Segreteria provinciale Fials

8 marzo, 2020