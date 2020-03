Stadio Filesi, via all’appalto per la ristrutturazione

Orte - Nuovi spogliatoi, bagni, recinzioni e tribune, previsto anche un altro campo da calcio a 5 e un'area verde - L'assessore Bacchiocchi: "La gara partirà appena passata l'emergenza Coronavirus"

di Alessandro Castellani

Orte – Finalmente passi avanti concreti per la ristrutturazione dello stadio Gildo Filesi di Orte. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, risalente all’ottobre 2016, che prevede un ammodernamento generale di tutta l’area degli impianti sportivi. Un progetto per cui era già stato stanziato dal Credito sportivo un mutuo di 624mila euro.

Nello specifico, gli interventi riguarderanno la sostituzione delle vecchie tribune con una struttura da 500 posti, la rimozione delle recinzioni in cemento per fare posto a grigliati metallici e il ripristino dei due cancelli per l’entrata dei mezzi di soccorso e le uscite di sicurezza.

Grandi lavori anche all’interno dei locali, col rinnovamento dell’impianto idraulico e la realizzazione di due spogliatoi nei locali dell’ex centro H: uno a disposizione dello stadio e uno per il palazzetto. All’ingresso del Palatevere, inoltre, sarà costruito un bagno per disabili.

Dietro al palazzetto è prevista la realizzazione di un’area verde, a cui si potrà accedere dalla pista di atletica dello stadio. La pista di pattinaggio dietro allo stadio, usata anche come campo di basket all’aperto, sarà rimpiazzata da un campo di calcio a 5 e ripristinata in un’area vicina.

Oltre a questi lavori, tutti previsti nel progetto da 624mila euro, l’amministrazione ha racimolato altri 35mila euro da un diverso utilizzo di un fondo preesistente di Cassa depositi e prestiti, per sostituire la vecchia cabina elettrica di media tensione che alimenta l’illuminazione degli impianti sportivi e altre utenze. “Una struttura – spiega l’assessore allo Sport Diego Bacchiocchi – che ogni anno comporta costi notevolissimi sia per l’acquedotto comunale che per lo stadio, perché non è più a norma. Sostituirla permetterà di risparmiare cifre davvero importanti e migliorare l’efficienza dell’impianto d’illuminazione”.

Per quanto riguarda il campo di calcio a 5 Polivalente, Bacchiocchi conferma che “l’idea sarebbe quella di trasformarlo in un terzo campo da tennis, ma per il momento partiamo con gli altri lavori e poi si vedrà”.

“La gara d’appalto potrebbe partire anche domani – dice l’assessore – ma con le ditte chiuse per l’emergenza Coronavirus e con un sopralluogo da effettuare sul campo, bisogna aspettare almeno fino al 3 aprile per capire cosa succede. Abbiamo fissato il criterio delle migliorie per l’aggiudicazione del contratto perché ci piacerebbe che i progetti permettano di rendere ancora più bello lo stadio”.

Sulle critiche mosse dalle opposizioni per i ritardi nella partenza dei lavori, Bacchiocchi risponde di non essere turbato. “Non bado a quello che dicono da fuori – dice -. Fare opposizione è molto facile, ma amministrare è un’altra cosa e la realtà degli impianti sportivi la conosco da quando sono ragazzino. Stiamo cercando un po’ alla volta di accontentare tutte le esigenze”.

29 marzo, 2020